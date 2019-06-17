17.06.2019 13:10
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Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten İHA'ya ziyaret

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi İbrahim Rafet Sünetci'yi ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi İbrahim Rafet Sünetci'yi ziyaret etti.

Gürses, 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde Bilecik Belediye Başkanı olan Semih Şahin'in kontenjan listesinde yapılan Millet İttifakı kapsamından İYİ Parti'den yer almıştı. Gürses, basının önemine değinerek, medyanın haber alma özgürlüğünü yerine getirerek kamuoyuna büyük bir hizmette bulunduğu söyledi. Gürses, her zaman bu önemin farkında olduklarını ve bu nedenle Bilecik medyasının güçlenmesi canı gönülden istediklerini kaydetti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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