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Bilecik Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

12.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:54Bilecik Belediye Başkanı Şahin, AA'nın
Belediye Başkanı Semih Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun çektiği "Selin ardından" fotoğrafına oy kullanan Şahin, yaşamda İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", sporda da Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.

Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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