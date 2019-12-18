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Bilecik Belediye Başkanı Şahin, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) üyeleriyle bir araya geldi.

18.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:14Bilecik Belediye Başkanı Şahin, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle buluştu
Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Amatör Kulüpleri Federasyonu (ASKF) üyeleriyle bir araya geldi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Şahin, ASKF Başkanı Nusret Tosun'dan bilgi aldı.
Çalışmaların il için değerli olduğunu belirten Şahin, "Bizler sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şahsım olarak spora ve amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine önem veriyorum. Çünkü amatör spor kulüpleri çocuklarımız ve yetişkinlerin sporun güzelliğiyle buluşmasını sağlıyor. Sağlıklı ve ahlaklı bireylerin oluşmasında büyük payları var." dedi.
ASKF Başkanı Nusret Tosun da buluşmaların amacının hem spor için fikir alışverişinde bulunmak hem de aralarındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu dile getirdi.
Etkinliğe, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı ve ASKF Futbol İl Temsilcisi Engin Toka katıldı.

Şeyh Edebali, Nusret Gökçe, Semih Şahin, Bilecik, Spor

Kaynak: AA

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