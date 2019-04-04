Bilecik Belediye Başkanı Şahin Mazbatasını Aldı

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CHP'den Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Semih Şahin, mazbatasını aldı.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve partililerle Bilecik Adliyesine gelen Şahin'e, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Büşra İlhan verdi.Törenin andından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan Şahin ile partililer, Bilecik Belediyesine kadar yürüdü.Burada görevi Şahin'e teslim eden Nihat Can, "Milletin verdiği karar her şeyin üstündedir. Buna saygı duymak lazım. Bana ne görev düşerse, Bilecik'in hizmetinde beraber çalışmaktan mutluluk duyarım. Kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun." dedi.Görevi devralan Şahin de gösterdiği nezaketten dolayı Can'a teşekkür ederek, şunları söyledi:"Hep birlikte Cumhuriyetimizi koruyacağız ve biz umudun iktidarı olarak geldik. Bizim için rakip yok bütün Bilecik bizim, 70 bin için geldik. Bundan sonra Bilecik'te yaşayanlar için çalışacağız. Bilecik için ne iyi olacaksa yine beraber yapacağız. Aynı düşünceyle yönetimimizi 5 yıl boyunca sürdüreceğiz, hep birlikte. Herkesin katkısıyla, bizim sözümüzle ortak akılla Bilecik'i en iyi noktalara getirmek istiyoruz. Can'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."Şahin, daha sonra makamına geçerek, tebrikleri kabul etti.