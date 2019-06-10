Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin çalışanlarla bayramlaştı

Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin
; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlarla bayramlaştı.
Bilecik Belediyesi bahçesinde çalışanlarla tek tek selamlaşan Belediye Başkanı Semih Şahin, personelin bayramını tebrik etti. Bilecik Belediyesi olarak halkın ve şehrimiz için birlikte çalıştıklarını belirterek; "Birlikte şehrimiz için çalıştığımız arkadaşlarımızla bayramlaştık. Halkımız için güzel hizmetleri gerçekleştirmek umuduyla durmadan çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmak temennisiyle" dedi.
Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses
ve Melek Mızrak Subaşı
da çalışanlarla tokalaşarak bayram tebriğinde bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Semih Şahin
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