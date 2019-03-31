Bilecik Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Semih Şahin Kazandı

Bilecik
Belediye Başkanlığını CHP
adayı Semih Şahin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Semih Şahin 15 bin 739, AK Parti
adayı Nihat Can
13 bin 113 oy aldı.
Şahin'in öz geçmişi-
Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet
Okulu'nda, liseyi Eskişehir
Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi
- İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi
İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
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Kaynak: AA