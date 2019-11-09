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Bilecik Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

09.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:51Bilecik Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu yapıldı
Belediye Meclisi'nin ikinci oturumu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda günün ilk maddesi olan Moğolistan Bayan Ulgey il merkezi olan Ulgey şehri, Azerbaycan Şamahı şehri ve Tunus Sidi Boizid şehri ile kurulan kardeş kent ilişkilerinin sonlandırılması konusunda Sosyo-Kültürel Yaşamı Düzenleme ve Kalkındırma Komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Günün ikinci maddesi olan, Amasya Belediyesi, Denizli Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçe Belediyeleri, Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi Yücekapı Belde Belediyesi ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde belediyeleri kurulan kardeş kent ilişkilerinin sonlandırılması konusunda Sosyo - Kültürel Yaşamı Düzenleme ve Kalkındırma komisyonundan gelen raporun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Günün üçüncü maddesi olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarında değişiklik ve ilave yapılması konusunda Bilecik Belediyesi İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Günün son maddesi olan Bilecik Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik taslağıyla ilgili İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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