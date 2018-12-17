Bilecik Belediye Spor Kulübü Judo Takımından Büyük Başarı

Kaynak: İHA

Bilecik Belediye Spor Kulübü Judo Takımı, Zonguldak'ta gerçekleştirilen Uluslararası Madencilik Kupası Judo Turnuvasında büyük bir başarıyla döndü.Takım sporcuları Bilecik'i en güzel şekilde temsil ederken, Yıldız Bayanlarda 36 kilogramda Elif Arıcı, 40 kilogramda Nur Söğüt, 40 kilogramda Elif Günenç, 44 kilogramda Buket Gökcü, 44 kilogramda Sümeyye Deniz, 52 kilogramda Şevval Yağmur Tunca derece aldı. Yıldız Erkekler de ise 42 kilogramda Eren Nuri Yavaş, 66 kilogramda Mikail Zaloğlu ve 73 kilogramda Mehmet Kısa Bilecik'in gururu oldu."Bilecik'imizin gururu sporcularımızı tebrik ediyorum"Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, sporcuların elde etmiş olduğu başarı dolayısıyla yaptığı açıklamada,"İlimizi, Bilecik Belediye Spor kulübümüzü Zonguldak'ta düzenlenen Uluslararası Madencilik Kupası Judo Turnuvasında başarı ile temsil ederek dereceler kazanan sporcularımızı ve sporcularımızı yetiştiren antrenörümüzü tebrik ediyorum. Daha büyük başarılara imza atmak için sporcularımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK