Haberler » Yaşam » Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı - Haberler

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonundan yapıldı.

12.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:25Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı
Belediyeler Birliği olağan toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonundan yapıldı.

Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe belediye başkanları, merkez İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Toplantıda, Bilecik genelinde toplanan atıkların toplanması ve bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılması gibi konular görüşüldü" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:32:25