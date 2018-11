Bilecik Belediyesi Ekip ve Ekipmanları ile Kışa Hazır

29 Kasım 2018 Perşembe 12:35



Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bünyelerindeki bütün birimlerin, ekip ve ekipmanları ile kışa hazır olduğunu söyledi.Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve ilgili birim müdürleri ile Bilecik Belediyesi Atölye Birimlerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, personel ile birlikte kahvaltı yaptı. Yapılan çalışmalar yanı sıra kış hazırlıkları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi'nin bütün birimleriyle kışa hazır olduğunu belirterek, "Bilecik Belediyesi olarak çok şükür şehrimizin birçok noktasında faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Malumunuz kış mevsiminin başındayız. Buna ilişkin olarak, Başkan Yardımcımız ve ilgili birim müdürlerimizle birlikte atölyelerimizde incelemelerde bulunduk. Bilecik Belediyesi bu anlamda ekibi ve geniş bir ekipman ağıyla kışa hazır. Kar küreme, tuzlama, solüsyon araçlarımız ve ekibimiz ile kışın bereketini karşılamaya hazırız. Ben bu anlamda bütün çalışma arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel ve verimli bir kış mevsimini en rahat şekilde geçiririz" ifadelerine yer verdi.İtfaiye Müdürlüğü ve atölye birimlerini gezen Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. - BİLECİK