Bilecik Belediyesi Kandil Simidi Dağıttı

20 Kasım 2018 Salı 12:16



20 Kasım 2018 Salı 12:16

Bilecik Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla bütün camilerde Kandil simidi dağıtıldı.Belediye Başkanı Nihat Can da Kayı Boyu Camisinde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıttı.Mübarek gün ve gecelerde gerek şerbet ve helva ikramı gerek lokum ikramı geleneğini sürdüren Bilecik Belediyesi tarafından bu kez bütün camilerde kandil simidi dağıtıldı. Vatandaşlar yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. Belediye Başkanı Nihat Can ise Bilecik Belediyesi olarak mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdürdüğünü belirterek; "Öncelikle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin kutlu doğumunu tebrik ediyor. Bu kutlu zaman dilimi vesilesiyle bütün dünya ve İslam coğrafyasında sulh ve sükunetin hakim olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak mübarek gün ve gecelerde vatandaşlarımızda ikram geleneğimizi sürdürüyoruz. Mevlid Kandili dolayısıyla bizler de vatandaşlarımıza kandil simidi ikram ettik. Cenabı Allah kabul etsin. Bu gibi kutsal zaman dilimlerini birlik ve beraberliğimize vesile kılsın" şeklinde konuştu. - BİLECİK