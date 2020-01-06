Haberler » Yaşam » Bilecik belediyesi karla mücadele çalışmaları başladı - Haberler

Bilecik belediyesi karla mücadele çalışmaları başladı

Bilecik Belediyesi tarafından başta Beşiktaş Mahallesi olmak üzere kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmaları başladı.

06.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:43 Bilecik belediyesi karla mücadele çalışmaları başladı
Belediyesi tarafından başta Mahallesi olmak üzere kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmaları başladı.

Gerekli araç ve ekipler ile 7/24 saat esasına göre görevleri başında olan ekipler, başta şehrin yüksek noktası olan okullar bölgesinde yol temizleme çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren ekipler, ayrıca vatandaşların karla ilgili taleplerini de en kısa zamanda yerine getiriyor. İlgili birimleri ve yaklaşık 30 kişilik ekibi yanı sıra 3 kamyon, 3 kepçe, 1 greyder, 1 kar küreme aracı, 1 traktör ve 2 adet solüsyon aracı ile çalışmalarını sürdüren ekipler, ana ve ara arterlerdeki çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

Beşiktaş, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:28   MEB'in aylık bülteni "BİZDEN"in ikinci sayısı yayımlandı - Haberler
13:27   Soğuk kış aylarında sokak köpeklerine destek oluyor - Haberler
13:20   Bakan Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizde barış ve istikrara ciddi risk - Haberler
13:20   Yağmur suyunda mahsur kaldı - Haberler
13:16   Bakan Çavuşoğlu: "Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız" - Haberler
13:02   İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile Süleymani'nin intikamı için yeterli olmayacak - Haberler
12:15   Hamaney'in danışmanı, Amerikan televizyonundan tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız - Haberler
12:10   Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi - Haberler
11:49   İstanbul'un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel - Haberler
11:44   General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani: "Trump, cahilliğin bir sembolü ve siyonistlerin elinde oyuncak - Haberler
6.01.2020 13:34:50