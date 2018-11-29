Bilecik Belediyesi Kışa Hazır

Bilecik
Belediyesinin ekip ve ekipmanlarıyla birlikte kışa hazır olduğu bildirildi.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay
ve ilgili birim müdürleri ile birlikte belediyenin atölyesinde incelemede bulundu.
Başkan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan çalışmaların yanı sıra kış hazırlıkları hakkında bilgi aldığını söyledi.
Belediyenin tüm birimleriyle kışa hazır olduğunu belirten Can, şöyle konuştu:
"Belediye olarak şehrin birçok noktasında faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Kış mevsiminin başındayız. Belediyemiz bu anlamda ekibi ve geniş bir ekipman ağıyla kışa hazır. Kar
küreme, tuzlama, solüsyon araçlarımız ve ekibimiz ile kışın bereketini karşılamaya hazırız."
29 Kasım 2018 Perşembe 14:49