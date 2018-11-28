Bilecik Belediyesi Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik
Belediyesi Komisyon Toplantısı, Belediye Başkanı Nihat Can
'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can yapılan toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Can, "Şehrimize birlikte hizmet etmekten onur duyduğum Belediye Meclis üyelerimizle komisyon toplantımızı gerçekleştirdik. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Bilecik için var gücümüzle çalıştığımız meclis üyelerimizle yapmış olduğumuz toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:54