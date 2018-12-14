Bilecik Belediyesi'nden Dolandırıcılar İçin "İtibar Etmeyiniz" Duyurusu

Bilecik
Belediyesi, kurum yöneticilerinin adını kullanarak yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Bilecik Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanı, yardımcıları, daire müdürleri ve belediye başkanlığı isimlerinin kullanılması suretiyle çeşitli dernek, vakıf ve kişiler için yardım talebinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tespit edilen bilgilere göre yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinde bazı vatandaşlarımızın mağdur olduğu bilgisi de mevcuttur. Vatandaşlarımızın bu şekildeki telefon ile veya bireysel görüşmelere itibar etmemeleri ve duyarlı davranarak, kanmamalarını önemle duyuruyoruz" bilgisine yer verildi. - BİLECİK
Bilecik
14 Aralık 2018 Cuma 17:06