Bilecik Belediyesi'nden İstihdam Hamlesi

Bilecik
Belediyesi ve Bilecik İŞKUR
iş birliğinde Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında 87 vatandaş istihdam edecek.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
ve Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan arasında Toplum Yararına Programı protokol imzalandı. Bu kapsamda Bilecik Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan 87 vatandaş 6 ay boyunca Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
ve Atölye birimlerindeki işlerde istihdam edilecek.
Belediye Başkanı Nihat Can imzalanan protokol hakkında yaptığı açıklamada Bilecik Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalan protokol kapsamında 87 vatandaşın istihdam edileceğini belirtti. Can, "Daha güzel ve daha estetik bir şehir için; Belediye Başkanlığımız ve İŞKUR işbirliğinde güzel bir çalışmanın başlangıcını gerçekleştirdik. İŞKUR ile TYP programını imzalayarak 6 ay süreyle 87 vatandaşımıza iş imkanı sağladık. Program kapsamında şu ana kadar yüzlerce insanımızı istihdam ettik ve şehrimiz için güzel çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi de belediyemizin faaliyetlerinde hizmet verecek olan insanlarımız için güzel bir çalışmanın imzalarını attık. Aralık
ayının sonlarına doğru faaliyetlerine başlayacak arkadaşlarımız, 6 ay boyunca istihdam edilecekler" dedi.
İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan da katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür ederek, "Programdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğümüze başvurabileceklerdir. İnternet üzerinden de başvuruların yapılabileceği istihdam programı kapsamında çalışanlar 17 Aralık tarihi itibariyle işbaşı yapacaklar" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
İŞKUR,Bilecik