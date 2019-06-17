17.06.2019 11:25
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Bilecik Belediyesi'nden mazgal temizliği çalışması

Bilecik Belediyesi

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan mazgallar başta olmak üzere mahallelerdeki mazgallarda biriken atıkları temizledi. Oluşan ani yağışlar dolayısıyla dolan mazgallarda yapılan temizlik çalışması ile oluşabilecek sorunların önüne geçildi.

Öte yandan yetkililer, mazgalların içine pet şişe, çöp gibi malzemelerinin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam

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