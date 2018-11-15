15 Kasım 2018, 11:20
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Bilecik Belediyesi'nden Yağmur Suyu Hatları ve Kaldırım Çalışmaları

Bilecik Belediyesi

Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, yeni yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, yeni yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında yeni yağmur suyu hatları inşa eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların oluşabilecek ani sel baskınlarına karşı zarar görmesini engelliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yandan yağmur suyu hatları yapılırken, diğer yandan kanalizasyon ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar yeni asfalt ile buluşurken aynı zamanda kaldırımlar da yenileniyor.

Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK Fen İşleri Müdürlüğü,Ertuğrulgazi Mahallesi,Bilecik
15 Kasım 2018 Perşembe 11:20