Bilecik Belediyesi'nden Yağmur Suyu Hatları ve Kaldırım Çalışmaları

Bilecik
Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi
başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, yeni yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar kapsamında yeni yağmur suyu hatları inşa eden Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, vatandaşların oluşabilecek ani sel baskınlarına karşı zarar görmesini engelliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yandan yağmur suyu hatları yapılırken, diğer yandan kanalizasyon ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar yeni asfalt ile buluşurken aynı zamanda kaldırımlar da yenileniyor.
Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can
ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
Fen İşleri Müdürlüğü,Ertuğrulgazi Mahallesi,Bilecik
15 Kasım 2018 Perşembe 11:20