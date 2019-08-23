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Bilecik Belediyesi'nden yangın ve kurtarma tatbikatı

Bilecik Belediyesi'nden yangın ve kurtarma tatbikatıBİLECİK - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Bilecik Belediyesi personeli için yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

23.08.2019 20:15
Bilecik Belediyesi'nden yangın ve kurtarma tatbikatı
Bilecik Belediyesi'nden yangın ve kurtarma tatbikatı
BİLECİK - Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Bilecik Belediyesi personeli için yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan tarafından personele, yangın, yangın çeşitleri, yangınlara ilişkin tedbirler, yüksek katlardan tahliye işlemi ile yangınlara karşı mücadele konularında teorik ve uygulamalı bilgi verildi.
Belediye Başkanı Semih Şahin, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların takip ettiği tatbikatta, çalışanlar yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını uygulamalı olarak öğrendi.
Belediye Başkanı Semih Şahin, gerçekleştirilen tatbikat hakkında, "İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen tatbikat ile bilmemiz gereken konuları tekrar hatırlama imkanı bulduk. Tatbikatta emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye çalışanları da yangın anında yapılması gerekenler ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı hakkında da bilgilerin verildiği tatbikattan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.
Bilecik Belediyesi'nden yangın ve kurtarma tatbikatı

İtfaiye, Bilecik, Yerel

Kaynak: İHA

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