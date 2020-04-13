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Bilecik Belediyesi'nden yöresel şiveli 'evde kal' mesajı

BİLECİK Belediyesi, koronavirüs nedeniyle kentin farklı noktalarındaki reklam panolarına yöresel şiveli 'evde kal' mesajları astı.

13.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:51
Bilecik Belediyesi'nden yöresel şiveli 'evde kal' mesajı

BİLECİK Belediyesi, koronavirüs nedeniyle kentin farklı noktalarındaki reklam panolarına yöresel şiveli 'evde kal' mesajları astı. Mesajlarda, 'Hinci evde galma vaktı, nama çıkıyon evden, kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız' ifadeleri yer aldı.

Bilecik Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına reklam panolarına astığı yöresel şiveli mesajlarla dikkati çekti. Kentin farklı noktalarındaki panolara asılan yazılarda, "Hinci evde galma vaktı, nama çıkıyon evden, kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız, bilmiyomun virüs va, gorona va ve gorona gitsin, gene lokumları sarmaları yapaa, çağırısın gomşuları, a annem" ifadeleri yer aldı. Reklam panolarına asılan mesajlar gülümsetirken, sosyal medyada da ilgi gördü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bilecik, Güncel
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