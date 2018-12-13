Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çağrı Yaptı

Bilecik
Belediyesi, sokak hayvanlarının kış mevsiminde olumsuz koşullardan etkilenmemesi için evlerin önleri ve sokakların uygun noktalarına yemek ve su kapları bırakılması çağrısı yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilerek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostların ağırlandığı kaydedildi.
Sokak hayvanlarının başta tedavileri olmak üzere birçok alandaki ihtiyaçları karşılandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Vatandaşlarımız, kentin belirli noktalarına yerleştirilen sokak hayvanları beslenme noktalarına da uygun şekilde mama ve su bırakabilirler. Kış mevsiminde sokak hayvanlarının her türlü olumsuzluğu karşı korunması için şehrin belirli noktalarına barınak ve kulübeler konulduğu gibi yaz mevsimine ilişkin de gerekli tedbirler alınmaktadır. Bununla birlikte vatandaşlarımızın evlerinin önleri ve sokaklarının uygun alanlarına yemek ve su kaplarını bırakmaları son derece önemlidir. Hayvanlarımızın kış mevsiminin olumsuz şartlarından zarar görmemesi için güzel ve sürpriz çalışmalarımız olacaktır."
13 Aralık 2018 Perşembe 13:06