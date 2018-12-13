Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Bilecik
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehirdeki sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından korunmaları için önemli bir uyarıda bulundu.
Sokak hayvanları için başarılı çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kötü hava şartlarında da patili dostlarını unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sokakların ve apartmanların uygun noktalarına su ve yemek kapları bırakılması gerektiği belirtildi. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde can dostlarımız en iyi şekilde ağırlanmaktadır. Sokak hayvanlarının başta tedavileri olmak üzere birçok alandaki ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda şehrin belirli noktalarına yerleştirilen Sokak Hayvanları Beslenme Noktalarına da uygun şekilde mama ve su bırakabilirler. Kış mevsiminde sokak hayvanlarının her türlü olumsuzluğu karşı korunması için şehrin belirli noktalarına barınak ve kulübeler konulduğu gibi yaz mevsimine ilişkin de gerekli tedbirler alınmaktadır. Bununla birlikte vatandaşlarımızın evlerinin ve sokaklarının uygun alanlarına can dostlarımız için yemek ve su kaplarını bırakmaları son derece önemlidir. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak çok kısa zaman sonra hayvanlarımızın kış mevsiminin olumsuz şartlarından zarar görmemesi için güzel ve sürpriz çalışmalarımız olacaktır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
13 Aralık 2018 Perşembe 14:10