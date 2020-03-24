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Bilecik Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan yem noktalarına mama bırakıldı.

24.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:20
Bilecik Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan yem noktalarına mama bırakıldı.

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 (Korona virüs) salgını dolayısıyla dikkatlerin insan sağlığına çekildiği bir dönemde, Bilecik Belediyesi kedi ve köpekleri unutmayarak hizmet vermeye devam ediyor. Ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan yem noktalarına mama bırakıldı.

"Barınağımızdaki can dostlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Gerek bizim birim gerek belediyemizdeki 10'a yakın müdürlük, insanlarımızın sağlığını tehdit etmeye başlayan salgın dolayısıyla adeta seferberlik ilan etti ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda bizimle birlikte yaşayan sokak hayvanlarını da unutmamamız gerekiyor. Barınağımızdaki can dostlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz zaten. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak daha önce bıraktığımız noktalara yem ve mama bırakma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bu aşamada kapalı tutulan cafe, restoran ve işletmelerden can dostlarımıza yiyecek gelmeyebilir diye düşünüyoruz. Onun için sokaklarımızdaki hayvanlara da bizler imkanlarımız ölçüsünde mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı ve hassas davranarak, bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Bilecik, Güncel

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