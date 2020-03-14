Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını için dezenfekte çalışması
Bilecik Belediyesi ilgili birimlerin işbirliğiyle Covid-19 (korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında şehrin birçok noktasında dezenfekte çalışması yapıldı.
14.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:59
Bilecik Belediyesi ilgili birimlerin işbirliğiyle Covid-19 (korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında şehrin birçok noktasında dezenfekte çalışması yapıldı.
Akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları ile başta şehir merkezindeki eski otogar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, aile çay bahçesi, banka ATM noktaları, kurumların kapı ve giriş alanları, çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler ile otogardaki bütün otobüslerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
"Virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Bilecik Belediyesi olarak bizler de 10'a yakın birimin bir araya gelmesiyle korona virüs salgınına önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. İki ayrı ekiple başladığımız çalışmalarımız kapsamında özellikle vatandaşlarımızın çok yoğun olarak bulunduğu alanlar ile yoğun bir şekilde teması olan bölgelerde dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız başladı ve virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Avcı, çalışmalar kapsamında görevlilerin halkı bilgilendirdiklerini ve yapılması gerekenleri de anlattıklarını sözlerine ekledi. Ayrıca vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Öte yandan Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından şehrin birçok noktasındaki durak ve alanlara virüs ile mücadele konusunda bilgi veren 14 kurallı afiş ve broşürler asıldı. - BİLECİK
Akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları ile başta şehir merkezindeki eski otogar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, aile çay bahçesi, banka ATM noktaları, kurumların kapı ve giriş alanları, çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler ile otogardaki bütün otobüslerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
"Virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Bilecik Belediyesi olarak bizler de 10'a yakın birimin bir araya gelmesiyle korona virüs salgınına önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. İki ayrı ekiple başladığımız çalışmalarımız kapsamında özellikle vatandaşlarımızın çok yoğun olarak bulunduğu alanlar ile yoğun bir şekilde teması olan bölgelerde dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız başladı ve virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Avcı, çalışmalar kapsamında görevlilerin halkı bilgilendirdiklerini ve yapılması gerekenleri de anlattıklarını sözlerine ekledi. Ayrıca vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Öte yandan Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından şehrin birçok noktasındaki durak ve alanlara virüs ile mücadele konusunda bilgi veren 14 kurallı afiş ve broşürler asıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Semih Şahin, Bilecik, Banka, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Güncel
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Güncel
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı