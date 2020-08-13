Bilecik Belediyesi tarafından satın alınan 14 araç hizmet vermeye başladı

Bilecik Belediyesi tarafından kiralama maliyetinden daha düşük fiyatla satın alınan 14 aracın kamuoyuna tanıtım programı gerçekleştirildi. Satın alınan 14 araç konvoyla şehir merkezine girdi.

Tanıtım etkinliğine Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Vekili Semih Tuzak, başkan yardımcıları belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve davetliler katıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin yaptığı açıklamada, yerli üretim ve Bilecik Belediyesi öz malı araçların Bilecik ve halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bilecik Belediyesi tarafından yeni bir uygulamaya geçildiğini, kiralama maliyetinden daha düşük fiyatlar ile 14 adet aracın Bilecik Belediyesi bünyesine kazandırıldığını belirten Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak ülke ekonomisindeki zorluklar ve pandeminin olumsuzluklarına rağmen halkımıza hizmette aksama yok. Bugün burada toplanmamızın sebebi yıllardır alınamayan ve hep kiralama ile gerçekleştirilen araç hizmeti yerine, kendi öz malımız araçların tanıtımını yapmaktır. Büyük oranda bu araçların satışını yaptık ve belediyemizin mal sahibi olmasını sağladık. Pandemi döneminde dahi olsak eğer bir işi planlı yapıyorsanız bu tür yatırımları yapabilirsiniz. Biz de geldiğimiz günden itibaren 5 yıl içerisinde neler yapacağımızı gün gün planladık ve bu planlarımızı aksatmadan devam ediyoruz. Bunlardan birisi ve acil olan ihtiyaç, araçların satın alınmasıydı ve Devlet Malzeme Ofisinden bunu gerçekleştirdik.

"Birçok alandaki yatırım ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Bilecik Belediyesi olarak gerek altyapı çalışmaları gerek diğer yatırım ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Şahin, "2024 Şubat ayına kadar, yani görev süremize kadar ne tür çalışmalar yapacağımızın ve neleri alacağımızın plan ve programını yaptık. Bu çerçevede Bilecik'i görev sürecimizin sonunda, bütün yönleriyle bir kent haline getireceğiz. Bu yöndeki adımlarımız devam ediyor. Pandemi ve benzeri olumsuzlukları da dikkate alarak plan ve programımızı yaptığımız için çalışmalarımızda bir aksama olmayacak. Bu duygu ve düşüncelerle aldığımız araçların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açıklamanın ardından Başkan Şahin ve başkan yardımcıları araçlara binerek, şehir merkezinde araç turu gerçekleştirdi. - BİLECİK