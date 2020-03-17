Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başladı
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
17.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:53
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Bilecik Belediyesi tarafından aile çay bahçesi ve Belediye Kültür Sitesi'nin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olan proje dolayısıyla zabıta müdürlüğü yeni yerine taşındı.
Yapılan düzenleme sonucunda zabıta müdürlüğü İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi No: 8'deki yerinde hizmet verecek. - BİLECİK
Bilecik Belediyesi tarafından aile çay bahçesi ve Belediye Kültür Sitesi'nin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olan proje dolayısıyla zabıta müdürlüğü yeni yerine taşındı.
Yapılan düzenleme sonucunda zabıta müdürlüğü İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi No: 8'deki yerinde hizmet verecek. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Güncel
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