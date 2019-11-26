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Bilecik Belediyesinden Amatör Spor Kulüpleri'ne destek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi bütçesinden hazırlanan katkı çeklerini, kentte faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulübü temsilcilerine takdim etti.

26.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:45Bilecik Belediyesinden Amatör Spor Kulüpleri'ne destek
Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi bütçesinden hazırlanan katkı çeklerini, kentte faaliyetlerini sürdüren amatör kulübü temsilcilerine takdim etti.

Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen programda Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı ve diğer kulüp temsilcileri, Belediye Başkanı Semih Şahin ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Semih Şahin, amatör spor kulüplerinin sportif faaliyetlerdeki yeri ve önemine değinerek, kulüp temsilcileri ve sporcularına teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi olarak her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olduklarını ve belediye bütçesi imkanları doğrultusunda katkı vermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Şahin, "Öncelikle bütün amatör spor kulüpleri temsilcileri ve gönüllü sporcularına teşekkür ediyorum. Gerçekten de amatör spor kulüpleri yaptıkları faaliyetler ile şehirlere ayrı bir anlam kazandırıyorlar. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak şimdi olduğu gibi yeni dönemdeki bütçemiz doğrultusunda katkı sunmaya devam edeceğiz. Ben bu anlamda bütün kulüp temsilcileri ve sporcularına teşekkür ediyor, faaliyetlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bilecikspor yönetiminde kadının olması bir ilk"

Başkan Şahin ziyarette ayrıca Bilecikspor Kulübü Derneği Sosyal İşler ve Proje Yöneticisi Canan Saral'ın yer almasını büyük bir memnuniyet ile karşıladığını ve kadınların her türlü çalışmanın içinde yer alabileceğini belirterek, Bilecikspor yönetiminde kadının olmasının Bilecik'te bir ilk olduğunu vurguladı. Kadınların olduğu alanlarda başarının da daha çok olduğunu kaydetti. - BİLECİK

Semih Şahin, Aydın Avcı, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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