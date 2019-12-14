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Bilecik Belediyesinden baca temizliği uyarısı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki unlu mamul üretim yerlerinde baca temizliği hakkında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

14.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:48Bilecik Belediyesinden baca temizliği uyarısı
Belediyesi Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki unlu mamul üretim yerlerinde baca temizliği hakkında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir hizmet alması amacıyla birçok konuda denetimlerini sürdüren ekipler bu kez baca temizliği konularında gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaptı. Kentteki 13 ekmek fırını yanı sıra unlu mamul üretim yerlerinde kontrollerini sürdüren ekipler, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle oluşabilecek yangınlara karşı iş yeri sahiplerinin önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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