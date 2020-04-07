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Bilecik Belediyesinden esnafa sert uyarı

Bilecik Belediyesi, bazı çarşı esnafı ile pazar yerlerinde satış yapan kişilerin hazırlanan kiloluk poşetlere çürük ve benzeri ürünleri koyduğu yönünde şikayetler üzerine denetimlerin artırıldığı ve tespit edilen esnafa gerekli yaptırımların yapılacağı uyarısında bulundu.

07.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:24
Bilecik Belediyesinden esnafa sert uyarı
Bilecik Belediyesi, bazı çarşı esnafı ile pazar yerlerinde satış yapan kişilerin hazırlanan kiloluk poşetlere çürük ve benzeri ürünleri koyduğu yönünde şikayetler üzerine denetimlerin artırıldığı ve tespit edilen esnafa gerekli yaptırımların yapılacağı uyarısında bulundu.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Geçtiğimiz haftalar itibariyle Korona virüs Covid-19 salgınına önlem çalışmaları kapsamında çarşı ve pazar yerlerindeki sebze ve meyve ürünlerinin müşteri tarafından seçilmesi uygulaması kaldırıldı. Ancak Bilecik Belediyesi Güzel Masa birimine gelen şikayetler üzerine bazı esnaf tarafından bu uygulamanın suistimal edildiği tespit edilmiştir. Buna göre satıcı tarafından hazırlanan poşetlerde kimi zaman çürük sebze ve meyvelerin olduğu yönünde şikayetler belediyemiz Güzel Masa ekiplerine bildirilmiştir. Konu hakkında Zabıta Müdürlüğümüz şu ana kadar yaptığı rutin denetimlerini artırarak, Belediye Başkanımız Semih Şahin'in talimatı doğrultusunda söz konusu şikayetlerin kaynağını tespit ettiği taktirde gerekli cezai işlemleri yapacaktır. Bu durumu kötüye kullandığı tespit edilen esnafın cezai işlem uygulandıktan sonra sosyal medya ve basın organları vasıtasıyla ifşa edileceği ve ilgili kurumlara bilgilendirme yazıları yazılacak" denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu şikayetlere ilişkin vatandaşlarımızın 0552 444 88 58 numaralı Whatsapp hattına fotoğraf ile bilgi vermesi yeterli olacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Güncel
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