Bilecik Belediyesinin Çalışmaları

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, yapımı devam eden projeleri değerlendirdi.
Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge ve ülke genelinde ilkleri gerçekleştiren bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Vatandaşları, hem fiziki hem de sosyal ve kültürel anlamdaki birçok hizmet ile buluşturmaya devam ettiklerini anlatan Can, şunları kaydetti:
"Bir yandan insanımızın sosyal ve kültürel hayatına renk kazandırırken, diğer yandan mahallelerimizde birbirinden önemli eseri kazandırmaya devam ediyoruz. İstasyon Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal donatı ve yaşam alanı ile Osmangazi
Mahallesi'ndeki çocuk trafik eğitim pisti çalışmaları şekillenmeye başladı. Gerçekleştirilen ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hazırlanan eğitim pisti, bölgemiz ve ülke genelinde örnek bir proje olacak."
Nihat Can,Bilecik
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:33