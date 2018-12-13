Bilecik Bisikletli Grupların Uğrak Yeri Oldu

Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik
, yurt içinden ve yurt dışından gelen bisikletli grupların uğrak yeri olurken, 2018 yılında 11 ülkeden 27 yabancı turist
, 100 yerli konuk ağırladı.
Bilecik Belediyesi katkılarıyla Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği konuğu olarak ağırlanan turistler Bilecik'in sesini bütün dünyaya duyurdu. 2018 yılında 11 ülkeden 27 yabancı turist ve 100'ü aşkın Türk konuğu ağırlayan Bilecik, başta tarihi ve kültürel değerleriyle doğal güzelliklerini bütün dünyaya duyurmuş oldu.
Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz
, konu hakkında yaptığı açıklamada; Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği olarak birçok turisti ağırladıklarını kaydetti. Gelen konukların Bilecik'in tanıtımı ve turizmine büyük katkı sağladığını sözlerine ekleyen Yavuz, temsilcilik olarak faaliyetleri kapsamında Bilecik'teki birçok okulda bisiklet ve kullanımına ilişkin çeşitli eğitimlere katılarak, teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini kaydetti. Bilecik Belediyesi katkılarıyla 'Yeşil Bisiklet', 'Sağlıklı Yaşam İçin Pedalla', 'Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' ve 'Avrupa
Hareketlilik Haftası' gibi etkinlikler kapsamında bisiklet kullanımını özendirdiklerini belirten Hakan Yavuz, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can
ve belediye görevlilerine teşekkür etti.
Dernek Başkanı Hakan Yavuz son olarak, 2018 yılında 11 ülkeden 27 yabancı turisti ağırladıklarını ve şu ana kadar toplamda 23 ülkeden 82 yabancı turist ve 30 şehirden 400'ü aşkın Türk misafiri ağırladıklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK
13 Aralık 2018 Perşembe 11:45