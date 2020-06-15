BİLECİK Boz ayının havuz keyfini fabrika işçileri görüntüledi

Boz ayının havuz keyfini fabrika işçileri görüntülediBİLECİK'te bir kağıt fabrikasının içerisinde yöneticilerin kaldığı lojman bahçesinde yer alan havuza giren boz ayı bir süre yüzerek keyfini çıkardı.

15.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:23
Boz ayının havuz keyfini fabrika işçileri görüntüledi
BİLECİK'te bir kağıt fabrikasının içerisinde yöneticilerin kaldığı lojman bahçesinde yer alan havuza giren boz ayı bir süre yüzerek keyfini çıkardı. Bu anlar ise işçiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Vezirhan beldesi yakınlarındaki kağıt fabrikasına gece yarısı saatlerinde giren boz ayı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yöneticilerin kaldığı lojman bahçesinde dolaştı. Daha sonra ise yüzme havuzuna girerek suyun keyfini çıkardı. Bu anlar fabrikada gece vardiyasındaki işçiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde boz ayının çevresini kontrol ettikten sonra bahçede olan havuza girerek bir süre yüzdüğü daha sonra ise fabrikadan kaçıp gözden kaybolduğu görüldü. BİLECİK Boz ayının havuz keyfini fabrika işçileri görüntüledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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