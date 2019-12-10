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Bilecik Brüksel'de tanıtıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Delegasyonu Avrupa Birliği toplantıları için gittiği Brüksel çalışma ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, kenti birçok alanda tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

10.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:33Bilecik Brüksel'de tanıtıldı
Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediyeler Birliği Delegasyonu Avrupa Birliği toplantıları için gittiği çalışma ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, kenti birçok alanda tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana Bilecik'i hem ülkede hem dış dünyada tanıtma ve sesini duyurma gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği Delegasyonu Avrupa Birliği Toplantıları için Brüksel'e gittik. Mersin, Adana, Kütahya, Niğde ve Amasya Belediye Başkanları ile birlikte Türkiye Masası olarak grup toplantılarına katıldık. Daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği heyeti olarak, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 137. Genel Kurulu'na gözlemci olarak katıldık. Şehirler için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Program kapsamında ayrıca Brüksel'de Türkiye Belediyeler Birliği heyeti olarak Büyükelçimiz Zeki Levent Gümrükçü, Brüksel'de bulunan Saint-Josse-Ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin 25. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda da Başkan Karl-Heinz Lambertz ile bir araya geldik. Birçok yönüyle faydalı ve verimli bir ziyaret oldu. Şehrimiz ve ülkemiz için yürüttüğümüz verimli iş birliklerini arttırarak devam ettirmek amacındayız. Şehrimizi geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Avrupa Birliği, Türkiye, Bilecik, Brüksel, Yaşam

Kaynak: İHA

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