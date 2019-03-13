Bilecik Bu Kıyafeti Giyenin Yürüyüşü Bile Değişiyor

Kaynak: DHA

Bu kıyafeti giyenin yürüyüşü bile değişiyorBilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretçi akınına uğrarken, oradan çıkanlar kiralık olarak alıp giydikleri alp kıyafetiyle hatıra fotoğrafı çektiriyor. Alp kıyafetleri kiralayan işletmeci Recep İkiz, tarihi dizi ve filmlerin ardından ilginin daha da arttığını ifade ederek, 'Özel diktirdiğimiz Ertuğrul Gazi kostümleri var, silah olarak kılıç, balta gibi aksesuarlar var. Kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyorö dedi.Bilecik Valiliği, 2017 yılının Mayıs ayında Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde Osmanlı döneminde askerlerin deriden oluşan üniforması olan alp kıyafetli askerler tarafından 'saygı nöbeti' uygulamasına başladı. Tarihi dizi ve filmlerin ardından daha yoğun ziyaretçi kabul etmeye başlayan türbede dua edenler daha sonra kapıda saygı nöbetindeki askerlerle hatıra fotoğraf çektiriyor. Türbe yanındaki alanda ise işletmeci Recep İkiz tarafından açılan 'kiralık alp kıyafeti' standı da yoğun ilgi görüyor. Türbeye ziyarete gelenler çıktıktan sonra 10 liraya yarım saatliğine kiraladıkları kıyafetleri giyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.Erkekler, Ertuğrul Gazi kostümünün yanı sıra Bamsı Beyrek zırhı giyerken, kadınlar için ise Osman Bey'in annesi Halime Hatun kıyafetlerini tercih ediyor. Kostüm kiralayan işletmeci Recep İkiz, manevi duyguları yoğun olarak yaşandığı türbede alp kıyafeti giyenlerin yürüyüşlerinin bile değiştiğini söyledi. Kostümün yanı sıra silah olarak balta ya da kılıç taşıyan ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördüklerini belirterek, 'Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaret emek için çok gelen oluyordu. Tarihi dizi ve filmlerden sonra tabi ziyaretler daha da yoğunlaştı. İlçeye gelenler türbeyi ziyaret edip dua okuyorlar. Biz türbenin hemen yanında bir çadırla alp kıyafeti kiralıyoruz. Özel diktirdiğimiz Ertuğrul Gazi kostümleri var, silah olarak kılıç, balta gibi aksesuarlar var. Türbe girişinde alp kıyafetiyle askerler saygı nöbeti tutuyor. Onlarla fotoğraf çektirenler burayı görünce merak edip bu kıyafetleri gidiyor. Manevi duyguları bu şekilde de yaşıyorlar. Hatta kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor. Aileleriyle birlikte gelenler için kadınlara yönelik kıyafetlerde var. Genelde giydikten sonra herkes hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ertuğrul Gazi kıyafetinin yanı sıra Bamsı Beyrek zırhı var, kılıç, balta, kadınlar için Halime Hatun elbiseleri var. Filmlerde giyilen kıyafetlerin hepsi varö dedi.'ATALARIMIZI HİSSETTİK'Ordudan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarete gelen Erdoğan Algül, türbede dua ettikten sonra merak ederek alp kıyafeti kiraladığını ve manevi olarak çok mutlu olduğunu anlattı. Ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade eden Algül, 'Türbede dua ettik, sonra burada alp kıyafetlerinin kiralandığını gördük. O maneviyatı daha da hissetmek için kiralayıp giydik. Kıyafetleri de giyince, Osmanlı'yı, atalarımızı daha iyi hissettik. Geçmişimizi iyi bilirsek geleceğimize daha iyi hazırlanıyoruzö şeklinde konuştu.'ÇOK MERAK EDEREK GİYDİK'Ziyaretçilerden Ahmet Yılmaz da alp kıyafetlerini giyince kendisini daha farklı hissettiğini belirterek, 'Türbeyi ziyaret ettik, duygularımız daha başka oldu. Eskileri Osmanlı zamanlarını yaşadık. Bu duygu anlatılmaz. Hele böyle kıyafetleri de giyince daha farklı oldu. Allah günlere döndürmesin ama gelince bir giyindik, hatıra fotoğrafı çektirdikö dedi. Cihan Algül ise türbe ziyaretinde çok duygulandığını ve kıyafetleri merakla giydiğini söyledi.