Bilecik CHP'li Muharrem İnce Üç Oy Fazla Almak İçin Beka Sorunu Var Diyorlar

Kaynak: DHA

CHP'li Muharrem İnce, cumhur ittifakının 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, 'Üç oy fazla alabilmek için beka problemi var diyorlar. Bu memlekette beka problemi var demek, bu ülkeye kötülük yapmaktırö dedi.CHP'li Muharrem İnce, partisinin Bilecik seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Tevfikbey Caddesi üzerindeki toplanan partililere seslenen İnce, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, 'Hiç kimse şu ana kadar yerel seçimler için beka seçimidir demezken bunu ilk kez Erdoğan ve Bahçeli söyledi. Bu ülkeye bir yatırım yapacak olanlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'beka sorunu vardır' demesinin üzerine yatırım yapar mı Üç oy fazla alabilmek için beka problemi var diyorlar. Bu memlekette beka problemi var demek, bu ülkeye kötülük yapmaktır. İçişleri Bakanı 'ülkede 750 terörist kaldı' dedi. Biz bu ülkede 750 teröristin üstesinden geliriz. O zaman bir beka sorunu yok. Beka demek Bahçeli, Erdoğan koltuk aşkı demektir. Sayın Bahçeli meydanlarda millet ittifakına 'illet ittifakı' diyor, '5 harfliler' diyor. Hatırlatayım Recep de 5 harfli. Sayın Bahçeli'ye soruyorum, Recep kaç harfli. Eğer RTE diyorsan, o üç harfli. Çok tehlikeliö dedi.'KEK KUANTUMU YENDİ'24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki söylemlerini hatırlatan İnce, kek ve bedava çayın kuantumu yendiğini belirterek, '24 Haziran seçimlerinde meydanlarda kuantum dedik, yazılım dedik, teknoloji dedik, üretim dedik, bilim, hukuk dedik. Onlar ise bedava çay ve kek dedi. Kek Kuantumu yendi. O zaman yendi ama uzun vadede yenerse işte bu sefer bu memlekette beka sorunu olur. Bunlar seçimi kazanınca kuyruklar olacak, dövizler artacak dedik, çıktı. O kuyruklar 'varlıktan oluyor' dediler. Siz o kuyruklarda zengin insan gördünüz mü Utanmıyor musunuz, Türkiye'de soğan kuyruğu varö şeklinde konuştu.'EZAN BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİDİR'8 Mart'ta kadınların ezanı yuhaladığı iddialarına değinen CHP'li Muharrem İnce, ezan ve Türk bayrağının bağımsızlığın sembolü olduğunu kaydederek şöyle konuştu'8 Mart'ta 'kadınlar ezanı yuhaladı' dediler. Orada polis önlerini kesiyor, gaz sıkıyor. Polisle bir arbede içerisine giriyorlar. ve kadınlar polisleri protesto ediyor, ıslık çalıyorlar. Orada ezan okunuyor, kadınlar ezanın okunduğunun farkında bile değil. Şimdi bunu alıp, 'ezanı yuhaladılar' diye anlatıyorlar. Ben bu ülkenin Türklerine kefilim, ben bu ülkenin Kürtlerine kefilim, ben bu ülkenin Alevilerine kefilim, ben bu ülkenin Sunnilerine, Şafilerine kefilim, ben bu ülkenin sağcılarına kefilim, ben bu ülkenin solcularına kefilim, ben bu ülkenin başı kapalılarına kefilim, ben bu ülkenin başı açıklarına kefilim, 82 milyona kefilim. Hiç kime ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Bizim bağımsızlığımızın iki sembolü vardır. Biri bayrağımızdır, öbürü ezanımızdır. İkisi bağımsızlığımızın simgesidir. Ezan Müslümanlar için namaza bir çağrı olduğu gibi bağımsızlığımızın da simgesidir. Üç, beş zibidi çıkabilir, ona bir şey diyemem ama bu topraklarda hiç kimse ezanı ıslıklamaz, hiç kimse ezanı yuhalamaz. Yuhalayacak olan bir babayiğit çıkarsa da onun alnını karışlarız hep birlikte. Ama olmamış şeyleri meydanlarda anlatarak, insanların dini duygularıyla oynamamak lazımöCHP'li Muharrem İnce konuşmasının ardından Millet İttifakı Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin içinde destek istedi.