Bilecik çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar

Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlarBİLECİK'teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3.5 yaşındaki ikizler sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı. Çocukların babası Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp tepki gösterirken, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Fotoğrafta biri yarı çıplak olan iki çocuğun sandalyeye iple bağlandığı, sınıftaki diğer 2 çocuğun ise masa ve sandalye de oturduğu görüldü. Bilecik 'te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine bir süredir konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3.5 yaşındaki çocuklarını bıraktıkları özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı. Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak tepki gösterirken, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Tarakçı paylaşımında, 'Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı ekle sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya nasıl kıydınız nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Sizde çocuklarınıza güvenin eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız çocukların huzursuzluklarından şüphelenin' dedi.Anne İnci Tarakçı ise çocuklarının sandalyeye bağlanmasına tepki göstererek, 'Gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi teşhisi ile arayı kapatmaya çalıştığımız, bunun için her hafta en az 2-3 kez eğitim için Eskişehir'e gittiğimiz bu kritik sürecimizde, güvenerek verdiğimiz ve akademik bir eğitim beklentimiz olmasa da en azından sevildikleri ve güvende oldukları bir ortamda olduklarını düşündüğümüz kreşlerinde aylardır bir hayvana bile yapılmaması gereken şekilde çocuklarımızın sandalyeye bağlandıklarını öğrendik. Diğer serbest arkadaşlarının arasında tek bağlı kendi oldukları için kendilerini çözmek için çırpındıklarını, sandalyeden devrildiklerini ve yerlerde çırpındıklarını, özellikle yemek yerken bağlandıklarında sinirlenip tabaklarını döktüklerinde yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verdiklerini ve diğer birçok şeyi çok, çok geç öğrendik. İnsan hiç kendi başına gelmez sanıyormuş. Oğullarım küvezde kendilerinden on kat büyük kateterlerin, damar yollarının içinde yaşam mücadelesi verirken ses çıkarmadan ağladıklarında, yanaklarında kurumuş kalmış olan gözyaşı tuzlarını içime kan ağlayarak sildim ben' diye konuştu.Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüklerini belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hemde idari soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAF 1 AY ÖNCE ÇEKİLMİŞÖzel anaokulu ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, fotoğrafın 1 ay önce çekilerek 'Whatsapp' gruplarından paylaşıldığını ifade etti. Kurum açıklamasında, 'Kimin çektiği belli olmayan fotoğraflarla, kurumumuza sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yapılmaya çalışılmaktadır. Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve ilgili yazılara bakarak karalama yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur ve mesnetsiz bu sürece dahil olan her kişi hakkında da bulunulacaktır. Olaya konu olan fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekilip whatsaap grubundan gizli olarak çektirdiğini bildiren çocukların velisi bu kadar süre bekleyerek iddia ettiği üzere çocuklarını bağlayan kişiden değil de okulumuzdan şikayetçi olarak amacının okulu kapattırmak olduğunu belirtmektedir. Bu durumu çirkin bir boyuta getirmek için kurgulayan veli stajyer olarak kurumumuza yerleştirilmiş kişilerle fotoğrafın çekilmesi sağlandığı kanısındayız. Olay aydınlatıldığında fotoğrafı çeken kişinin bağlama olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıkacak olup, kendilerinden kurumumuza karşı yapılan komplo sonucunda uğradığı zararın tazmini için gerekli işlemler yapılacaktır. Okulumuzda çocuklarınız çocuklarımızdır düsturuyla her çocuğa 4 yıldır özen ve imtinaıyla eğitim ortamı sağlanmaktadır' denildi.