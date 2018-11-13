13 Kasım 2018, 20:16
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Bilecik Depreme Dayanıksız Ertuğrul Gazi Camii'nin Yıkımına Başlandı

Bilecik'te bulunan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Ertuğrul Gazi Camii'nde yıkım çalışmalarına başlandı.

Bilecik'te bulunan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Ertuğrul Gazi Camii'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Cami minaresindeki taşları söken 2 işçinin baret takmaması ve gerekli iş güvenliği tedbirinin alınmaması dikkat çekti.

Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan Ertuğrul Gazi Camii'nin, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına karar verildi. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan camide yıkım çalışmalarına minareden başlandı. Minaredeki taşları tek tek söken 2 işçinin baret takmaması ve gereken iş güvenliği önlemlerinin almaması dikkat çekti. Bazı kent sakinleri, işçilerin düşme tehlikesi olduğunu belirterek, çalışmaları denetleyenlerin olup, olmadığını sordu. İşçi,Bilecik,Ertuğrul Gazi
13 Kasım 2018 Salı 20:16