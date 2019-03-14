Bilecik Doğuştan Engelli Çocuklar, Anne Sevgisiyle Hayata Tutundu

Doğuştan engelli çocuklar, anne sevgisiyle hayata tutundu Bilecik
'te doğuştan engelli olarak yürüyemeyen ve konuşamayan İbrahim (10) ve Zehra (8) anneleri Lütfiye Pamukçu
'nun (38) sevgisiyle hayata tutunurken, gerekli olan hasta pusetlerini ise Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
üstlendi. Çocuklarına yemekleri mama kıvamında yedirebilen anne Pamukçu, 'Doğuştan engelliler, yürüyemiyorlar, konuşamıyorlar, oturamıyorlar, isteklerini belirtemiyorlar, yemeklerini ancak blender da geçirerek mama kıvamına getirip yedirebiliyorum' dedi.
Bilecik'te oturan Lütfiye Pamukçu'nun doğuştan engelli olan iki çocuğuna da duruşu ve hareketleri etkileyen fiziksel engellilik olan 'Cerebral Palsy' tanısı konuldu. Anne
Pamukçu, doğuştan yürümeyen ve konuşmayan çocuklarına büyük fedakarlıkla bakarken, hayata tutunmalarını sağlıyor. Maddi imkanları olmadığı için çocuklarına güçlükle bakabildiğini kaydeden anne Pamukçu, 'Her iki çocuğumu da tanı olarak Cerebral Palsy tanısı konuldu ama daha çok genetikten kaynaklı bir hastalık olduğu söyleniyor. Doğuştan engelliler, yürüyemiyorlar, konuşamıyorlar, oturamıyorlar, isteklerini belirtemiyorlar, yemeklerini ancak blender da geçirerek mama kıvamına getirip yedirebiliyorum. Dışarıya çıkamıyoruz, hastane işlerimizi çok zor görüyoruz. Zehra 28 kilo, İbrahim 30 kilo, en azından hastane işlerimi kolay görebilmek için iki tane bebek pusetine ihtiyacım var, normal bebek pusetleri artık işimizi görmüyor, bunu alacak durumumuz da yok, yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Engelliler Derneği'ne başvuru yaptım oradan yardım talep ettim, şuanda onlar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sosyal hizmetlerden aldığım maaşla geçinmeye çalışıyorum. İnşallah çok yakın bir zamanda pusetlerimiz gelecek. Çocuklarım temiz hava alabilecekler, ben rahat edeceğim, artık kucağımda hastane hastane, doktor doktor dolaşmaktan kurtulacağım, bunun için Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'a çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.
Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş
ise anne Lütfiye Pamukçu'nun kendine başvuruda bulunduğu ve gerekli tüm desteği vereceklerini söyledi. Çocukların annelerinin büyük ilgisiyle yaşama tutunduklarını anlatan Altıntaş, 'Hastaneye veya dışarıya çıktıklarında herhangi bir sıkıntı çekmemelerine yardımcı olacağız. Bunun yanı sıra bu ailemizin bebek bezlerine ihtiyaçları da var, onları da inşallah gidereceğiz, bu ailemiz inşallah biraz rahat edecek. Engelli çocuklarımız annelerinin büyük çabasıyla yaşama tutunuyor. Yürüyemiyor ve konuşamıyorlar, her türlü bakımlarını anneleri karşılıyor. Onunda desteğe ihtiyacı var dedi.
PUSETLERİ BAŞKAN ÜSTLENDİ
Doğuştan engelli çocukları için yardım talebinde bulunan anne Lütfiye Pamukçu'nun çağrıları devlet kurumlarını da harekete geçirdi. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, çocukların pusetlerini karşılayacağını açıklarken, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü
ekipleri eve gelerek çocukları muayene etti. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir
ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk de anne Pamukçu'ya ulaşarak doğuştan engelli çocuklar için gerekli desteğin verileceğini iletti. Yardımların geleceği haberi anne Lütfiye Pamukçu'yu duygulandırırken, genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Güncel
Kaynak: DHA