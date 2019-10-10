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Bilecik emniyetinden kaçak tütün operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

10.10.2019 10:38Bilecik emniyetinden kaçak tütün operasyonu
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda C.D. isimli şahısa ait araç içerisinde yapılan aramada 17 paket açık vaziyette menşei belirsiz nargile tütünü, 605 paket faturasız nargile tütünü olmak üzere toplam 622 paket nargile tütünü, 10 paket menşei belirsiz nargile kömürü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere işlem yapılmak üzere el konulurken, C.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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