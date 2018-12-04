04 Aralık 2018, 13:58
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Bilecik En Çok Göç Alan İller Arasında Yer Aldı

Bilecik En Çok Göç Alan İller Arasında Yer Aldı

TÜİK verilerine göre geçen yıl milyonlarca kişi kentler arasında göç ederken, en çok göç alan iller sırasında Bilecik 5’inci sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre geçen yıl milyonlarca kişi kentler arasında göç ederken, en çok göç alan iller sırasında Bilecik 5'inci sırada yer aldı. En çok göçü Tekirdağ alırken, en çok göç veren il ise Bayburt oldu.

Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 684 bin 820 kişi kentler arasında göç ettiği belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2017'de 2 milyon 684 bin 820 kişi yaşadığı şehri değiştirdi. En çok göç veren şehir Bayburt, Bayburt'u sırasıyla Gümüşhane, Ağrı, Muş, Giresun, Ardahan, Kars, Bitlis, Ordu ve Van takip etti.

Bilecik ilk 5'de yer aldı

En çok göçü ise Tekirdağ alırken, bu ili Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Düzce ve Uşak takip etti. - BİLECİK Tekirdağ,Türkiye İstatistik Kurumu,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 13:58