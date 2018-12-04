Bilecik En Çok Göç Alan İller Arasında Yer Aldı

TÜİK
verilerine göre geçen yıl milyonlarca kişi kentler arasında göç ederken, en çok göç alan iller sırasında Bilecik
5'inci sırada yer aldı. En çok göçü Tekirdağ
alırken, en çok göç veren il ise Bayburt
oldu. Türkiye
'de geçen yıl 2 milyon 684 bin 820 kişi kentler arasında göç ettiği belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2017'de 2 milyon 684 bin 820 kişi yaşadığı şehri değiştirdi. En çok göç veren şehir Bayburt, Bayburt'u sırasıyla Gümüşhane
, Ağrı
, Muş
, Giresun
, Ardahan
, Kars
, Bitlis
, Ordu
ve Van
takip etti.
Bilecik ilk 5'de yer aldı
En çok göçü ise Tekirdağ alırken, bu ili Yalova
, Kocaeli
, Eskişehir
, Bilecik, Çanakkale
, Muğla
, Düzce
ve Uşak
takip etti. - BİLECİK
Tekirdağ,Türkiye İstatistik Kurumu,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 13:58