Bilecik Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan sergiyi açtı.



Vali Bilal Şentürk, Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışında, Bilecik'in tarihinin yanında farklı zenginli ve güzellikleri olan özel bir şehir olduğunu belirterek, önemli görev ve sorumluluğu alan kişiler olarak eğitim başta olmak üzere her alanda Bilecik'i en iyi noktaya taşımak için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Hem tarihe karşı hem de millete karşı borçlarının olduğunu dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

"Halk eğitim faaliyetlerinde birincisi meslek edindirmek. Topluma kazandırmak, toplumun ondan faydalanabileceği bir hale getirmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Zor bir iş, çok kolay değil. İnsanlara bilmediklerini öğretmek. Bilgiye ulaşmak zor değil bu çağda. Bu bilgiyi doğru seçebilmek ve bunu kullanabilir hale getirmek marifet. Dolayısıyla Halk Eğitim Merkezlerimizde, okullarımızda hedefimizi buraya yönlendirmek zorundayız. Bilgiyi aldığımız an ondan yararlanabilir hale dönüştürebilmemiz gerekiyor. Zamanı doğru değerlendirmeliyiz. Aile bütçesine katkı sağlayacak meslekler öğrenmeliyiz. Bilecik'in kendi sanatsal ve kültürel değerleri olması lazım. Ekonomik anlamda ticarileşebilen çok özel ürünler ortaya koyabilmeliyiz. İlimizi temsil edebilecek örnek ürünler ortaya koyarak, ekonomisine de katkı sağlayalım. Kurslarda kendilerini geliştiren kursiyerlerimizin, kendi işlerini kurarak ekonomik hayata katılmalarını istiyoruz."

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır da Vali Şentürk'ün kendilerine önderlik ettiğini ve diğer illere örnek olacak birçok projeyi uygulamaya koyduğunu anlattı.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Fatma Cansız ise hayatın her döneminde kişilerin mutlaka öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu ve hayat boyu öğrenmenin daha ileri gidebilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, daire müdürleri ve beraberindekiler, kursiyerlere belgelerinin verilmesinin ardından sergiyi inceledi.

