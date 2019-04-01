Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri Belli Oldu

Bilecik
'te dün yapılan seçimlerde İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, bu rakamlar 10 AK Parti
, 7 CHP
, 2 MHP
ve 2'de İYİ Parti
şeklinde oldu.
31 mart mahalli idareler seçimi sonrası Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'den Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz
ve Janrat Karaahmet seçilirken, AK Parti'den Osman Yılmaz
ile Zeki Kayadelen seçildi. Bozüyük
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'den Hüseyin Elmas
ve Osman Çetin
, AK Parti'den ise; Mesut Çetin ve Erdinç Gesge seçildi. Osmaneli
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; İYİ Parti'den Orhan Uğur, AK Parti'den Alper Karadağ
seçildi. İnhisar
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Nihal Arslan, CHP'den Nihat Gündüz seçildi. Yenipazar
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; MHP'den Osman Varol, AK Parti'den Yücel Kaya seçildi. Gölpazarı
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Mustafa Özkan
, CHP'den Erkan Erdem
seçildi. Pazaryeri
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Alaattin Emral, MHP'den İlhan Yaşar seçildi. Söğüt
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Mesut İpekçi, İYİ Parti'den Necdet Yıldız seçildi. - BİLECİK
MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA