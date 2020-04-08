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Bilecik İl Hayvanları Koruma Kurulu'ndan önemli karalar

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs Covid-19 virüsünün insanları etkiliği gibi insan bakımına muhtaç olan sokak hayvanlarını da olumsuz şekilde etkilediği söyleyerek, bu kapsamda karalar aldıklarını söyledi.

08.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:16
Bilecik İl Hayvanları Koruma Kurulu'ndan önemli karalar
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs Covid-19 virüsünün insanları etkiliği gibi insan bakımına muhtaç olan sokak hayvanlarını da olumsuz şekilde etkilediği söyleyerek, bu kapsamda karalar aldıklarını söyledi.

Bilecik İl Hayvanları Koruma Kurulu Bilecik Valisi Bilal Şentürk, başkanlığında toplanırken, toplantıda 6 karar alındı. Bu karalar doğrultusunda bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Çin Halk Cumhuriyeti'nden tüm dünyaya yayılan Korona virüs Covid-19 virüs salgını günlük hayatı etkileyen kısıtlamalara gidilerek yaşamın olağan koşulları belli bir ölçüde değişmiştir. Bu değişimlerin sadece insan hayatını değil insan bakımına muhtaç olan sokak hayvanlarını da olumsuz şekilde etkilediği, yaşadığımız bu zorlu süreçte sokak hayvanlarının ihtiyaçları gerek yerel yönetimler gerekse vatandaşlar tarafından karşılanması oldukça güç hale geldiği belirtilerek sokak hayvanlarının da ihtiyaçları olduğu ve insanlara muhtaç oldukları düşünülerek sokak hayvanları için de tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Bu kararlar geçici hayvan bakı evi olan tüm belediyelerin bakım evlerini düzenli aralıklarla dezenfekte ettirmesi, belediyelerce mücavir alan sınırlarında il özel idaresince mücavir alanlar dışında uygun noktalar belirlenerek sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturulması. Beslenme odaklarına sokak hayvanlarının ihtiyacı olan yiyecek temini konusunda askeriyeler, cezaevleri, organize sanayi, fırınlar gibi kurum-kuruluşlarındaki yiyecek artıklarının kullanılması konusunda. Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerinin koordinasyonu ve denetimi neticesinde alınan gıda maddelerinin dağıtımında belediye ve il özel idaresi ekiplerinin görevlendirilmesi. Gönüllü vatandaşların sokak hayvanlarını bu alanlarda gerekli tedbirleri alarak besleyebileceklerinin belediyelerce anonslarla duyurulması. Hayvan bakım evlerinin günlük denetiminin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğünce devam ettirilmesi Covid-19 salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak üzere hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların, yolcu beraberi ve ticari kapsamda ülkeye girişinin askıya alındığından bu kapsamda ilimize giren ve çıkan araçların denetimini yapan birimlerin bu hususa dikkat etmesi, komisyonumuzca uygun bulunmuştur" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Güncel
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