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Bilecik İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.

30.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:21 Bilecik İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.

2019 yılında hayvanların korunması ile ilgili yapılan çalışmalar rapor haline getirilerek Bakanlığa gönderilmek üzere hazırlandı. Bilecik Yerel Hayvan Koruma Kurulu görevlileri Sühendan Senger ve Berrin Demirci'nin hazırladığı çalışma raporu kurul üyelerine sunuldu. İl Müftülüğü, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye başkanlıkları temsilcileri, Veteriner Hekimler ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı için 2020 yılında da çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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