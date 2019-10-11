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Bilecik İl Müftülüğü'nden umrecilere seminer

Bilecik'te 2019-2020 sezonunda umreye gidecek olan 25 günlük servisli 5'inci ve 6'ncı tur umrecilere seminer verildi.

11.10.2019 12:03Bilecik İl Müftülüğü'nden umrecilere seminer
Bilecik'te 2019-2020 sezonunda umreye gidecek olan 25 günlük servisli 5'inci ve 6'ncı tur umrecilere seminer verildi.

Bilecik Hamidiye Camii'nde Bilecik Müftülüğü Hac ve Umre Bürosu yetkilileri tarafından verilen seminere Hac ve Umre Şube Müdürü Mevlüt Sayılır, Hac ve Umre Bürosu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ahmet Cansız, Gölpazarı İlçesi Yeni Mahalle Cami İmam Hatibi Mehmet Sarkan ve umreciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hac ve Umre Şube Müdürü Mevlüt Sayılır tarafından umrecilere seminer verildi. Seminer akabinde 75 umreciye MRS koruyucu aşıları yapılan program dua ile son buldu. - BİLECİK

Hamidiye, Bilecik, Umre, Hac, Yaşam

Kaynak: İHA

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