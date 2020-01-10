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Bilecik İl Müftüsü Akkuş'a veda yemeği

Emekliye ayrılan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş için veda yemeği düzenlendi.

10.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:42Bilecik İl Müftüsü Akkuş'a veda yemeği
Emekliye ayrılan İl Müftüsü Necati Akkuş için veda yemeği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen yemekte, Bilecik Valisi Bilal Şentürk İl Müftüsü Akkuş'a hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi.
Şentürk, dünyanın fani bir dünya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Her ayrılık, her bitiş bir provadır. İnsan ömrü de bir gün bitecek. O nedenle insanda yaratılış gayesine uygun yaşamalıdır ki giderken geriye dönüp "Ah keşke" deme noktasına düşmesin. Onun için yaşarken anı doğru değerlendirmek ve hakkını vermek esas olmalıdır. Sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeliyiz. Yaş haddinden emekliye ayrılan il müftümüze bundan sonraki hayatında da ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşamasını diliyorum."
Şentürk, Akkuş'a bundan sonraki hayatında başarı diledi.
Akkuş da, 37 yıllık hizmet hayatının 7 yılını Bilecik'te geçirdiğini anlatarak, "Mesleğimiz, Cenabı Hakk'ın özel olarak bize tahsis etmiş olduğu özel bir şereftir ve onurdur. Görevimiz var ama biz gönül insanıyız. Gönüllere dokunma gayreti içerisinde olmalıyız. Biz hem devletin memurlarıyız hem de Allah'ın memurlarıyız. Bugüne kadar bu sorumluluğun ağırlığını hissettim, ağırlığını taşıdım ve halen de taşıyorum." diye konuştu.

Necati Akkuş, Bilecik, Akkuş, Güncel

Kaynak: AA

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