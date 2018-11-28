Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2019 Yılı Bütçesi 56 Milyon TL Olarak Belirlendi

Bilecik
İl Özel İdaresi'nin 2019 mali yılı bütçe tasarısı 56 milyon TL olarak belirlendi.
Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı bütçesinin hazırlandığı Kasım ayı olağan toplantıları sona erdi. Kasım ayı toplantılarının son birleşimi bugün gerçekleştirildi. İl Encümenince uygun görülen 56 milyon TL'lik bütçe tasarısı üzerinde gerekli çalışmaların yapılması için oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.
Öte yandan, Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı bütçesinin 56 milyon TL olduğu belirtilirken, bütçede yaklaşık 7 milyon liralık artış oldu.
İl Özel İdaresi 2019 Yılı Bütçesi'nde yer alan kalemler ise şu şekilde; "İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 291 bin 500 TL, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
: 1 milyon 886 bin 750 TL, İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
: 496 bin 000 TL, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü: 7 milyon 739 bin 150 TL, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü: 1 milyon 776 bin 320 TL" olarak kabul edildi. - BİLECİK
Bilecik
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:11