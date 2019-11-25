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Bilecik'in doğa harikası şelaleler ziyaretçilerini bekliyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in tarihini, farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını geliştirmek amacıyla doğa yürüyüşlerine ve incelemelerine...

25.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:58Bilecik'in doğa harikası şelaleler ziyaretçilerini bekliyor
Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in tarihini, farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını geliştirmek amacıyla doğa yürüyüşlerine ve incelemelerine devam ediyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ile beraberindekilerle birlikte doğa yürüyüşü sırasında doğal güzelliklere sahip Yenipazar ile İnhisar ilçeleri arasındaki Harmanköy girişinde bulunan Tabiat Parkı Kanyonunun dış görünüşünü izleme ve inceleme amacıyla yaklaşık 5 kilometre yürüdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Harmanköy terasında da incelemede bulunan Vali Şentürk, beraberindekilerle birlikte Çaldoruğu mevkiinden sarp kayalıkların yer aldığı zorlu geçiş güzergahların bulunduğu parkurda yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüşün ardından yöre halkı tarafından 'Koyunlu Hamamı' olarak bilinen kayalıkların arasından dökülen şelaleler mevkiine geldi.

"Bilecik doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ilimiz"

Burada bir açıklama yapan Vali Şentürk, Bilecik'in doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir il olduğunu ifade ederek, "Bilecik doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir ilimiz. Hafta sonlarında güzelliklerimizi tanımak ve tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Harmankaya kanyonunu kuş bakışı izleme fırsatı bulduk. Son derece büyüleyici doğal güzellikler var. Bu güzellikleri yaşamayı ve görmeyi tavsiye ediyoruz. Zorlu bir parkurun ardından Koyunlu hamamı olarak bilinen şelalenin güzelliğine şahit olduk. Bölgede kayalıkların arasından akan 8 kaynak bulunuyor. Kayaların ve kanyonun içerisinde yer alan bir doğa harikası burası. Buraya ulaşmak zor ama gelip görmeye değer bir yer" dedi. - BİLECİK

Harmankaya, İnhisar, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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