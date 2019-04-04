Bilecik'in Eğitimde Yol Haritası" Çalışmaları

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Bilecik Valiliğince hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Öğretmen motivasyon" etkinliği düzenlendi.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, yaşanmış olaydan esinlenerek sınıf, okul, aile ve kurum kültürünün anlatıldığı "Ron Clark'ın hikayesi" adlı film izlendi.Şentürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'ın moderatörlüğünde filmin analiz çalışmasının ardından yaptığı konuşmada, eğitime büyük önem verdiğinin altını çizerek, bu işin sorumluluğu ve yükünün ölçülemeyecek ağırlıkta olduğunu söyledi.Öğretmenlerin geleceği inşa ettiğini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:"İşimizi yaparken öncelik sıralaması yaptığımızda eğitim birinci sırada geliyor. Kamu görevi yapanların mutlaka iddialı planlama yapması gerekir. Bizim 36 bin öğrenci ve 2 bin 150 öğretmenin birinden vazgeçecek lüksümüz ve hakkımız yok. Her bir öğrencimizin analizini yapmalıyız. Eğer işimizi seviyorsak ve zaman zaman kendimizi sorgularsak, çok daha iyisini yaparız. Her insan ayrı bir değer. Her öğrencimizin görünen ve görünmeyen fotoğrafını çekeceğiz. Biz asıl amacımıza odaklanırsak, hedefi doğru belirlersek, amacımız için çalışırsak o zaman araçların ne olduğunun bir hükmü yok. Sizlerin eliyle ilin eğitim sorunlarına çözüm yolları ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum."Çelik de çocukların ailelerinden sonra kendilerine emanet olduğunu ifade ederek, çocukların dünyadaki yerini belirlemede eğitim teşkilatına önemli görevler düştüğünü belirtti.