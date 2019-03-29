Bilecik'in İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) açıkladığı 2018 Şubat ayı dış istatistik verilerine göre Bilecik
'te ihracat ve ithalat azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Bursa
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 41,8 azalarak 6 milyon 784 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,1 azalarak 2019 Şubat ayında 8 milyon 348 bin dolar olarak gerçekleşti.
Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat ise yüzde 16,9 azaldı. - BİLECİK
Yaşam
Kaynak: İHA